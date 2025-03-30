بعد إنتقاد دورها في "وتقابل حبيب" إيمان السيد تعترف بخطئها

ميرنا وليد - بيروت - ردت الممثلة المصرية إيمان السيد، على الإنتقادات التي طالتها، بسبب دورها في مسلسل "وتقابل حبيب"، وكتبت عبر حسابها الخاص: "أنا فاهمة ومدركة جدا أن دوري في العمل نفسه مش عاجبك كمشاهد ودا حقك جدا، وانا شخصيا ببقى عارفة ومدركة لما بعمل دور مش حساه وببقى متفهمة طالما انك تبدي رأيك بموضوعية واحترام وعارفة كويس إن ممكن أي حاجة كويسة عملتها قبل كدا تتنسي في ثانية في وسط هجوم بسبب دور لم ينل استحسانك ودي حاجة تعلمتها مع الوقت إني أتوقع أي شيء".



وأضافت: "وأنا شخصيا اتعلمت في حياتي ألا ألقي بأخطائي على شماعة الغير، لاني لو عملت كدا مش ها تقدم خطوة في حياتي، وانا كبيرة كفاية إني أتحمل دايما نتيجة اختياراتي واكيد بتضايق شوية لاني طول عمري باحفر في الصخر علشان اتقدم خطوة أو على الأقل أثبت مكاني، ولكن مع الخبرة في الحياة وفي شغلي اتعلمت أتجاوز المواقف وافكر في اللي جاي ومتفائلة ودايمًا ظني خير في ربنا سبحانه وتعالى".

وتابعت: "وكنت دايما لما حد يعرض عليا دور صغير بقول انا ممكن أعمل دا مع ياسمين فقط لان الناس عارفة رصيدنا مع بعض، وعمري ما قرأت قبل كدا تعليق بيقول أن حد بيفرضني على العمل غير المرة دي ولا قرأت كلام مؤذي زي المرة دي لدرجة أن زميلة ليا في العمل كلما أبدت رأيها في شيء على السوشيال ميديا ألاقي نفسي بتهاجم في الكومنتات حتى لو كان البوست بتاعها ليس له علاقة بالعمل نفسه وأنا قبل ما ابتدي تصوير كلمت أستاذ عمرو مؤلف العمل واللي بحترمه جدا وكنت بعتذر عن الدور".

وختمت إيمان السيد: "وبعترف اني عملت دا في توقيت سئ وماكانش ينفع وهو شخصيا قالي مش هينفع تعملي كدا مع ياسمين وقولت له أنا ممكن أجيلها مشهد واحد في مسلسل بس أكون حاسة المشهد وفي النهاية اشتغلت لأن توقيتي زي ماقلت كان غلط وأنا سعيدة بنجاح العمل ومبسوطة بياسمين وفرحانة علشانها لانها تستاهل كل خير وفي النهاية تعلمت".

مسلسل "وتقابل حبيب" من بطولة الممثلين ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، والفنانين خالد سليم، نيكول سابا وأنوشكا، والممثلين صلاح عبد الله، حنان سليمان، بدرية طلبة، إيمان السيد ومنة عرفة، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

تدور أحداث المسلسل حول "ليل"، سيدة غنية تكتشف خيانة زوجها، وتنكشف العديد من الأسرار التي تدفعها للانفصال عنه. تتورط "ليل" في قصة حب معقدة، وتعيش صراعات عاطفية، بينما تكشف عن أسرار عائلة طليقها، التي تدخلها في معركة شاقة.