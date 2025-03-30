ميرنا وليد - بيروت - ذكر مصدر مطلع لـ Us Weekly، أن الممثلة الأميركية سيدني سويني وخطيبها المنتج جوناثان دافينو، يواجهان مشاكل كبيرة في علاقتهما، لكنهما لم ينفصلا عن بعضهما البعض، ويعملان على تحسين علاقتهما، إلا أنهما ألغيا حفل زفافهما.
وكشف المصدر أنه كان من المفترض أن يتزوجا في فصل الربيع الحالي، لكن حفل الزفاف ألغي، ولن يتحدثا في هذا الأمر مجدداً، سيدني أرادت أن تلغيه، وهي لم تستطع تحمل الضغط.
يذكر أن سيدني سويني وجوناثان دافينو، دخلا في علاقة في عام 2018، وتمت خطوبتهما بعد أربع سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد سنوات من الخطوبة.. هذا مصير زواج سيدني سويني وجوناثان دافينو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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