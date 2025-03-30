القلوب الحمر تنهمر على نانسي عجرم

ميرنا وليد - بيروت - بمناسبة عيد الفطر السعيد، أطلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على محبيها، وعايدتهم بالعيد.

نشرت نانسي عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، صورة لها بدت فيها جميلة جداً، وعلقت قائلة: "بمناسبة عيد الفطر المبارك بتمنالكن أحلى الأمنيات وانشالله يحمل العيد الصحة، السلام والسعادة للجميع. كل عام وانتو بألف خير!" وأرفقت منشورها برمز قلب أبيض.

وتفاعل متابعو نانسي عجرم مع منشورها، وجاء من بين تعليقاتهم: "عمري انتي"، "كل عام وانتي بخير يا روحي أنا"، "احلى من يعايدنا نانسي"، وغيرها من تعليقات المتابعين الذين تغزلوا بـ نانسي، وأرفقوا تعليقاتهم برموز القلوب الحمر.

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