هكذا علقت منى زكي على مسلسل "حسبة عمري" لـ روجينا

ميرنا وليد - بيروت - باركت الممثلة المصرية منى زكي للممثلة المصرية روجينا، على نجاح مسلسل "حسبة عمري".

ونشرت منى زكي، عبر خاصية القصص القصيرة على صفحتها الخاصة، صورة لـ روجينا، مع تعريف عن "حق الكد والسعاية"، الذي تدور حوله أحداث المسلسل، وعلقت منى زكي: "مبروك يا روجي، موضوع يهم سيدات كتير"، وأرفقت تعليقها برموز قلوب حمر وقبلات.

"حسبة عمري" تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح، ومن بطولة الممثلين المصريين روجينا، عمرو عبد الجليل، رانيا فريد شوقي، علي الطيب، محمود البزاوي ومحمد رضوان.

وتدور أحداث العمل حول "هند"، التي تجد نفسها خارج منزلها بعد 20 عامًا من الزواج، فتخوض صراعًا قانونيًا للحصول على الطلاق وحق "الكد والسعاية"، ما يشعل حربًا بينها وبين زوجها "فاروق".

يتألف المسلسل من 15 حلقة، ويقدم توليفة درامية تطرح قضايا المرأة بعد الطلاق، بأسلوب اجتماعي كوميدي.

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