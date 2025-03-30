ميرنا وليد - بيروت - بعد إعلان زوجها المخرج والكاتب محمد سامي، إعتزاله إخراج الأعمال الدرامية التلفزيونية، أعلنت الممثلة المصرية مي عمر، عن مسلسلها لشهر رمضان 2026.
وكتبت مي عمر عبر صفحتها الخاصة: "الحمد لله مسلسل إش إش يتصدر عدد مشاهدات شاهد في مصر و الوطن العربي وبقية دول العالم طوال شهر رمضان بفارق نقاط ضخم عن بقية الأعمال، شكرا إم بي سي مصر و إم بي سي دراما ، وشبكه قنوات إم بي سي و شكرا شاهد ،
شكرا أ/محمد عبد المتعال و أ/ محمد مصطفي و أ/ طارق الابراهيم و أ/ أيه مدحت و د. وليد مصطفي و أ/ حسن العسيري علي الدعم الدائم و الاهتمام طوال الوقت ، أستاذ محمد مصطفي شكرا علي الأفكار الجامدة اللي كلها كانت في محلها يا عبقري
شكرا الجمهور المصري و العربي العظيم
شكرا صناع و ممثلين مسلسل إش إش".
وأضافت: "انتظروا قريبا الإعلان عن مشروعي القادم رمضان ٢٠٢٦ و بوعد الجمهور إن إشاء الله هيكون عمل يليق بهم مثل إش إش و نعمه الأفوكاتو و لؤلؤ مع مخرج رائع لأول مرة هنشتغل سوا و متأكدة إنه هيظهرني بعين جديدة".
وختمت: "شكر خاص للداعم الأساسي و الأب الروحي أ/ محمد سامي، شكرا علي مجهودك يا أكتر إنسان شفته بيتعب في شغله و بيهتم بيه ، اتعلمت منك حاجات كتير فادتني و أكتر حاجه إتعلمتها منك و اللي دايما بتقولها “أقفلي ودنك و إنجحي بس وماتسمعيش أي كلام من أي حد ،وبعد الهيصة مابيتبقاش غير النجاح”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعتزال محمد سامي.. مي عمر تتحدث عن مسلسلها لرمضان 2026 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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