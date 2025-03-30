بعد إعتزال محمد سامي.. مي عمر تتحدث عن مسلسلها لرمضان 2026

ميرنا وليد - بيروت - بعد إعلان زوجها المخرج والكاتب محمد سامي، إعتزاله إخراج الأعمال الدرامية التلفزيونية، أعلنت الممثلة المصرية مي عمر، عن مسلسلها لشهر رمضان 2026.



وكتبت مي عمر عبر صفحتها الخاصة: "الحمد لله مسلسل إش إش يتصدر عدد مشاهدات شاهد في مصر و الوطن العربي وبقية دول العالم طوال شهر رمضان بفارق نقاط ضخم عن بقية الأعمال، شكرا إم بي سي مصر و إم بي سي دراما ، وشبكه قنوات إم بي سي و شكرا شاهد ،

شكرا أ/محمد عبد المتعال و أ/ محمد مصطفي و أ/ طارق الابراهيم و أ/ أيه مدحت و د. وليد مصطفي و أ/ حسن العسيري علي الدعم الدائم و الاهتمام طوال الوقت ، أستاذ محمد مصطفي شكرا علي الأفكار الجامدة اللي كلها كانت في محلها يا عبقري

شكرا الجمهور المصري و العربي العظيم

شكرا صناع و ممثلين مسلسل إش إش".

وأضافت: "انتظروا قريبا الإعلان عن مشروعي القادم رمضان ٢٠٢٦ و بوعد الجمهور إن إشاء الله هيكون عمل يليق بهم مثل إش إش و نعمه الأفوكاتو و لؤلؤ مع مخرج رائع لأول مرة هنشتغل سوا و متأكدة إنه هيظهرني بعين جديدة".

وختمت: "شكر خاص للداعم الأساسي و الأب الروحي أ/ محمد سامي، شكرا علي مجهودك يا أكتر إنسان شفته بيتعب في شغله و بيهتم بيه ، اتعلمت منك حاجات كتير فادتني و أكتر حاجه إتعلمتها منك و اللي دايما بتقولها “أقفلي ودنك و إنجحي بس وماتسمعيش أي كلام من أي حد ،وبعد الهيصة مابيتبقاش غير النجاح”.