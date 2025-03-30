شكرا لقرائتكم خبر عن "غرام في المسرح" بالإسكندرية ثاني أيام عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

يفتتح البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة العرض المسرحي "غرام في المسرح"، العرض من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية بقيادة المخرج محمد مرسي، وذلك علي مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية في تمام الثامنة مساء ابتداء من ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وذلك ضمن فعاليات وزارة الثقافة في عيد الفطر المبارك لعام 2025، وخطة قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

العرض يدور في إطار كوميدي رومانسي عن عاصم، ومساعده محروس، الذين تضطرهم الظروف لدخول مسرح مهجور، يسكن به "جعفر" وحبيبته "ورد"، وتتوالي أحداث العرض المسرحي.

العرض المسرحي "غرام في المسرح" مأخوذة من "دراما الشحاتين" تأليف الكاتب الكويتي بدر محارب، كتابة و إعداد محمد عبدالقوي العرض بطولة أحمد عامر، ريهام عبدالرازق، ياسر مجاهد، محمد علي، عبد الرحمن مصطفى، أكرم نجيب، أشعار سامح عثمان، موسيقي وألحان محمد شحاته، استعراضات محمد ميزو، تصميم إضاءة إبراهيم الفرن، ديكور د. حمدي عطية، ملابس مريم أحمد، فيديومابينج محمد المأموني، مكياج مارينا مجدي، دعايا مينا كوفي مخرجين منفذين محمد فرج الخشاب، أحمد علاء علي، مخرج مساعد أحمد نجيب، إخراج سامح الحضري.