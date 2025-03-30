شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ظل حيطه الحلقة الأخيرة.. ياسمين صبري تعنف نيقولا معوض رغم اعتذاره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة الأخيرة، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، الذى يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، بعدما اتصل "صبري" عزت زين بابنته "زينب" ياسمين صبري، وأخبرها بوجود طليقها "أسامة" نيقولا معوض.

ذهبت "زينب" مسرعة، وعنفته بمجرد رؤيته، طلبت منه مغادرة المنزل وأخبرته بإنها ستحصل على حقها وحق ابنها، وحاولت "فاطمة" وفاء عامر تهدئة الأمور وأخبرتها بأنه تحدث معهم بأن "نانسى" مها نصار هي التي تسببت في كل شيء، وأخبرها "أسامة" بأنه ضحية وأن "نانسى" أعطته فويسات صوتية بصوت "زينب" ولكن اكتشف حالياً بإنها مزيفة، ولكن "زينب" لم تتقبل الأمر وتركته يغادر المنزل.

وكشفت الحلقة عن مشهد فلاش باك يكشف قيام "أسامة" نيقولا معوض، بإختراق هاتف زوجته "نانسى" مها نصار، لمعرفة المكائد التي تنصبها من أجله.

أبطال مسلسل الأميرة ظل حيطه

مسلسل الأميرة ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

قصة مسلسل الأميرة ظل حيطه

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

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