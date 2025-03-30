إيمي ابنة جينيفر لوبيز تخطف الأنظار أثناء حضورهما مسرحية عطيل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 مارس 2025 07:25 مساءً - بعد أن تم الطلاق بين جينيفر لوبيز وبن أفليك، وأصبحا عازبين رسمياً، وأغلقت صفحة علاقتهما التي شهدت على مدار ما يقرب من العام مشاكل وشائعات وتخبطاً، بدأت لوبيز في استعادة نفسها والالتفات إلى حياتها المهنية ولعائلتها، وشوهدت وهي تحضر مسرحية في نيويورك مع ابنتها، وكانت تبدو في حالة معنوية مرتفعة.

جينيفر لوبيز تظهر مع ابنتها

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خطفت جينيفر لوبيز وابنتها إيمي مونيز، البالغة من العمر 17 عاماً الأنظار، بإطلالة أنيقة في حفل افتتاح مسرحية "عطيل" التي أقيمت على مسرح باريمور بمدينة نيويورك، بحضور عدد كبير من النجوم.

وخطف أنظار الجميع ذوق إيمي الرفيع والمختلف، والتي اختارت إطلالة جريئة وأنيقة في آن واحد، حيث ارتدت بدلة مخططة باللونين الأبيض والأسود، نسقتها مع ربطة عنق مطبوعة لإضفاء لمسة عصرية.

وحظيت فيديوهات لوبيز وإيمي على السجادة الحمراء، بتفاعل واسع من قبل رواد السوشيال ميديا الذين أثنوا على التعامل اللطيف الذي أظهرته إيمي مع والدتها ومدير أعمال لوبيز، وكذلك مع الجمهور، ووصفوها بأنها تتمتع بحسن الخلق.

ولطالما تحدثت جينيفر لوبيز عن تربية توأميها، إيمي وماكس، بقيم راسخة، وعلى الرغم من نشأتهما تحت الأضواء، إلا أنه في كل مرة يظهران فيها، يخطفان الأنظار بتواضعهما ورقيهما.

انتهاء علاقة جينيفر لوبيز وبن أفليك رسمياً

بعد أن تم الطلاق رسمياً بين جينيفر لوبيز وبن أفليك في يناير الماضي، أعلنت المحكمة العليا لمقاطعة لوس أنجلوس يوم 21 فبراير 2025 أن زواج أفليك من لوبيز قد تم حله، وأن الزوجين أصبحا عازبين قانونياً.

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وقد جاء حُكم الطلاق في يناير الماضي بعد ما يقرب من 20 أسبوعاً من تقديم لوبيز طلباً إلى محكمة مقاطعة لوس أنجلوس العليا لحل الزواج في 20 من أغسطس، من دون محامٍ، وطلبت عدم وجود دعم زوجي لأيٍّ من الطرفين، لتقسيم أتعاب المحاماة، وأشارت إلى أن الطبيعة الدقيقة لمجتمعهما، وأصولهما شبه المجتمعية، وممتلكاتهما والتزاماتهما المنفصلة، غير معروفة وسيتم تحديدها.

وذكرت لوبيز أن تاريخ 26 من أبريل هو تاريخ انفصالهما، واستشهدت بالاختلافات التي لا يمكن التوفيق بينها بوصفها سبباً للانفصال.

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جينيفر لوبيز توقِّع رسمياً أوراق الطلاق من بن أفليك

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تزوج الزوجان السابقان، في حفلٍ متواضع في لاس فيغاس في يوليو 2022، واحتفلا لاحقاً بزواجهما بحفلٍ كبير في جورجيا أمام الأصدقاء والعائلة في 20 من أغسطس 2022، ولكن بعد عامين من الزواج، وبعد أشهر من الشائعات، التي تبين أنها حقاً كانت أشهر من الخلافات والانفصال، وقَّعت النجمة العالمية جينيفر لوبيز أوراق طلاقها رسمياً من زوجها الممثل الأمريكي بن أفليك، يوم الثلاثاء، 20 من أغسطس 2024.

فبعد عامين من الزواج، وقصة حب قديمة حديثة أشبه بالأفلام، قدمت لوبيز طلب الطلاق من بن أفليك، فيما كانت مجلة TMZ أول من ذكر الخبر.

ووقَّعت لوبيز طلب الطلاق في المحكمة العليا لمقاطعة لوس أنجلوس، وحددت تاريخ الانفصال في 26 من أبريل 2024.

وقد اختارت النجمة تاريخاً من المفترض أن يكون مميزاً لها؛ إذ إنها وبن، وعلى الرغم من أنهما تزوجا في لاس فيغاس في 17 من يوليو 2022؛ فإن 20 من أغسطس يصادف الذكرى الثانية لحفل الزفاف التقليدي لهما، الذي احتفلا به في جورجيا.

وذكر مصدر مقرب من النجمة أنها حقاً حزينة، كما قال: "لقد حاولت جاهدة جعل الأمور تسير على ما يُرام، وهي تشعر بالحزن الشديد، وفي الوقت الحالي الأبناء هم الأولوية القصوى، كما كانوا دائماً".

ومن الجدير بالذكر أنه بحسب مصادر مطلعة لموقع TMZ، اشترت جينيفر لوبيز مجمعاً سكنياً مساحته فدانان ونصف في منطقة هيدن هيلز في لوس أنجلوس، بعد أن عرضت منزل الزوجية للبيع، وتبلغ مساحة المنزل الرئيسي 10046 قدماً مربعة، ويأتي مع حظيرة وإسطبلات وحلبة لركوب الخيل، وبيت ضيافة وحمام سباحة، كما تحتوي على وسائل راحة أكثر بساطة، مثل المسرح وصالة الألعاب الرياضية.



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