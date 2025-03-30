تحية مؤثرة من كيت ميدلتون للأمهات في يومهن بالمملكة المتحدة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 مارس 2025 07:25 مساءً - احتفلت كيت ميدلتون، أميرة ويلز، والأم لثلاثة أطفال؛ الأمير جورج "11 عاماً"، والأميرة شارلوت "9 أعوام"، والأمير لويس "6 أعوام"، الذين تتشاركهم مع الأمير ويليام، بيوم الأم، الذي يوافق اليوم الأحد 30 من مارس في المملكة المتحدة -حيث يتم الاحتفال بالمناسبة في يوم الأحد الأخير من شهر مارس- ولطالما عبرت كيت عن فخرها واعتزازها وتقديرها للأمومة، ولدورها كأم أكثر من دورها الملكي.

كيت ميدلتون تحتفل بيوم الأم على طريقتها

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نشرت الأميرة كيت، البالغة من العمر 43 عاماً، على حسابها الرسمي بإنستغرام، فيديو تضمن مشاهد خارجية متنوعة، بمناسبة يوم الأم في المملكة المتحدة، وجاءت رسالتها كالآتي: "على مدار العام الماضي، كانت الطبيعة ملاذنا الآمن"، وأضافت: "في يوم الأم هذا، دعونا نحتفل بالأم الطبيعة وندرك كيف أن ارتباطنا بالعالم الطبيعي لا يساعد فقط في تنمية ذواتنا الداخلية، بل يُذكرنا أيضاً بالدور الذي نلعبه في نسيج الحياة الغني". واختتمت المنشور بـ "C" رمز اسمها.

يأتي تكريم أميرة ويلز بيوم الأم لعام 2025، بعد أن تصدرت عناوين الصحف العام الماضي في يوم الأم بعد نشر صورة جديدة آنذاك تظهرها جالسة على كرسي محاطة بأطفالها، التقطها الأمير ويليام، البالغ من العمر 42 عاماً.

حظيت الصورة باهتمام كبيرٍ لأنها كانت المرة الأولى التي تُرى فيها كيت منذ أسابيع من الاختفاء التام، حيث كانت تتعافى من "جراحة في البطن" أُجريت لها في يناير 2024. وكشفت كيت بعد هذه الصورة بفترة وجيزة أنها تتلقى علاجاً للسرطان؛ ما ساهم في غيابها عن الأنظار.

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وفي نهاية العام الماضي، نشرت أميرة ويلز فيديو بصحبة الأمير ويليام وأبنائهما الثلاثة، أعلنت من خلاله الانتهاء من رحلة علاجها الكيميائي. وتخضع أميرة ويلز الآن إلى خطة عودتها تدريجياً لمهامها الملكية.

كيت ميدلتون تدعم مرضى السرطان نفسياً

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تحرص أميرة ويلز على الاستفادة من تجربتها في السرطان، على تكثيف جهد أكبر في الاهتمام بالمستشفيات المخصصة لمرضى السرطان، ولدعم المرضى نفسياً.

وفي يناير الماضي، زارت كيت ميدلتون، 43 عاماً، المستشفى الذي ترددت إليه طيلة العام الماضي، لتلقي الرعاية الصحية والعلاج الكيميائي، وقدمت ميدلتون، في أثناء وجودها في مستشفى رويال مارسدن بلندن، بعض النصائح المهمة لمرضى السرطان من واقع التجربة المؤلمة التي خاضتها، كما قدمت لهم يد العون والدعم المعنوي في رحلتهم التي عاشت مثلها.

وتحدثت بأريحية مع زملائها من مرضى السرطان، وأكدت خلال حديثها عن أهمية الرعاية الذاتية والنفسية في أثناء العلاج وبعده، وقالت أميرة ويلز: "كنت أشعر كثيراً أنني بحاجة للتعرض إلى أشعة الشمس".

ووجهت النصيحة للمرضى ألا يتركوا أنفسهم للاستسلام لليأس، ويهتموا بالجانب النفسي، وقالت: "جسدنا يحذرنا، الجسد مذهل في إخبارنا بما نعاني منه ونحتاجه". وتابعت كيت: "تشعر أنك بحاجة دائمة للكثير من الماء والكثير من ضوء الشمس".

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