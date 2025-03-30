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ميرنا وليد - بيروت - طمأن الفنان اللبناني الكندي موري حاتم محبيه على صحته، بعد الزلزال الذي وقع مؤخراً في العاصمة التايلاندية بنكوك، خصوصاً أن موري كان قد نشر على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، العديد من الصور، خلال تواجده هناك.
وقد لفت موري حاتم، عبر خاصية القصص السريعة على حسابه، إلى أنه كان فعلاً موجوداً في بنكوك قبل أيام، إلا أنه عاد إلى كندا قبل حدوث الزلزال، وهو بصحة جيدة.
وشكر موري حاتم محبيه على الرسائل العديدة التي تلقاها منهم، بسبب قلقهم عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وجوده في بانكوك ووقوع الزلزال موري حاتم يوجه هذه الرسالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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