أحمد فهيم يتعرض لإصابة بسبب عمرو سعد

ميرنا وليد - بيروت - تعرض الممثل المصري أحمد فهيم، لإصابة خلال تصوير مشهد المشاجرة، الذي جمعه بالممثل المصري عمرو سعد، ضمن أحداث مسلسل "سيد الناس".

وقال أحمد فهيم: "كنا بنعمل مشهد أستاذ عمرو سعد "الجارحي" بيضرب "مجدي" و"عفيفي"، المفروض بيضربني الأول 3 "بونيات"، في واحدة منهم أخدتها بجد، ولما اتضربت قلت أكمل عشان المشهد، وزقني ووقعت على الأرض وراح يضرب "عفيفي"".

كلام أحمد فهيم جاء خلال لقائه في برنامج "القاهرة اليوم"، الذي يقدمه الفنان إدوارد والممثلة والإعلامية نانسي مجدي على قناة "ألفا".

يذكر أن مسلسل "سيد الناس" من بطولة الممثلين عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، تأليف خالد صلاح والمخرج محمد سامي، وإخراج محمد سامي.

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