نسرين طافش تحذّر متابعيها من إستخدام هذا الجهاز

ميرنا وليد - بيروت - حذّرت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، من إستخدام الميكروويف.

ونشرت نسرين طافش، عبر خاصية القصص السريعة، فيديو كشف مخاطر استخدام الميكروويف، وعلقت: "الحمد الله الميكرويف لاغيتو تماما من حياتى بس بعرف كتير ناس لسه بيستخدموه للأسف ولسه بيسخنوا فيه علب بلاستيك الله، يديم نعمة الصحة على الجميع".

وكانت نشرت نسرين طافش، مجموعة صور وثقت فيها رحلتها مع زوجها في نهر النيل في مصر، وظهرت نسرين مع زوجها الذي أخفت وجهه، وهما يستمتعان بأوقات رمضانية عائلية على متن قارب في نهر النيل.

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