شكرا لقرائتكم خبر عن الأوسكار تعتذر بسبب حمدان بلال.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذرت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة "الأوسكار"، بعد أن انتقدها مئات من أعضائها لعدم دعمها للمخرج الفلسطيني حمدان بلال، الحائز على جائزة الأوسكار، والذي اعتقله مستوطنون إسرائيليون مؤخرًا.

واعتذرت الأكاديمية عن عدم "الاعتراف المباشر بالسيد بلال وبالفيلم بالاسم"، بعد أن وقّع ما يقرب من 700 عضو تصويت، من بينهم عدد من الممثلين البارزين، رسالةً تُدينها.

السيد بلال هو أحد المخرجين المشاركين للفيلم الوثائقي "لا أرض أخرى"، الحائز على جائزة الأوسكار.

وذلك بعدما وقّع أكثر من 500 عضو في أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (AMPAS)، بمن فيهم الممثل مارك رافالو، والمخرجة آفا دوفيرناي، والمخرج الحائز على جائزة الأوسكار ألفونسو كوارون، رسالة مفتوحة تُدين افتقار الأوسكار للدعم العلني للمخرج الفلسطيني حمدان بلال، عقب اعتقاله مؤخرًا من قِبل السلطات الإسرائيلية. وذلك بعدما أصدرت الأكاديمية بيانًا أدانت فيه "إيذاء الفنانين"، لكنها لم تُسمِّ الفنانين الذين كانت تُشير إليهم.

وتُدين الرسالة، ما وصفه الموقعون بفشل قيادة الأكاديمية في الدفاع عن بلال، أحد مخرجي الفيلم الوثائقي الحائز على جائزة الأوسكار "لا أرض أخرى".

وجاء في الرسالة: "نُدين الاعتداء الوحشي والاحتجاز غير القانوني للمخرج الفلسطيني الحائز على جائزة الأوسكار حمدان بلال من قِبل المستوطنين والقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، الفوز بجائزة الأوسكار ليس بالأمر الهيّن. فمعظم الأفلام المتنافسة تحظى بشهرة واسعة وحملات إعلانية باهظة الثمن، وفوز فيلم "لا أرض أخرى" بجائزة الأوسكار دون هذه المزايا يُظهر مدى أهمية الفيلم لدى أعضاء هيئة التصويت. إن استهداف بلال ليس مجرد هجوم على مخرج واحد، بل هو هجوم على كل من يجرؤ على الشهادة ورواية حقائق مُزعجة".