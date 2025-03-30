شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة الأخيرة.. هل ستقتل رقية العسكرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الحلقة الـ 30 والأخيرة من مسلسل وتقابل حبيب، مساء اليوم الأحد، وسط ترقب كبير من المتابعين لمعرفة ما ستصل إليه نهاية الأحداث خاصة شخصية رقية العسكري (نيكول سابا) التي يتوقع الكثير أنه نهاية هذه الشخصية هو القتل، لاسيما بسبب أعمالها الغير مشروعة وتجارتها مع المافيا العالمية إضافة إلى شرّها طوال الوقت ضد ليل (ياسمين عبد العزيز) وفارس (كريم فهمي)

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 29

وشهدت الحلقة الـ 29 من مسلسل وتقابل حبيب، لقاء رقية العسكري وإجلال (أنوشكا)، حيث ألمحت الأولى أن فارس (كريم فهمي) يستعد لمناسبة عائلة الحسيني مجدداً، لترد إجلال بأن المقصودة هي فرح (بسنت شوقي) إلا أن رقية تكشف أن فارس على علاقة بـ ليل (ياسمين عبد العزيز) وليست فرح، وتتفق إجلال مع الأمر بأنها تلاحظ اهتمام من فارس تجاه ليل.

تؤكد رقية أنها هي ويوسف (خالد سليم) يعرفان بعلاقة فارس مع ليل، ولكنهما انتظرا حتى يقررا كيف سيتصرفان في الأمر، وسط دهشة من إجلال التي لم تكن تتوقع ذلك، لتكشف رقية أن الأنسب لهذه العائلة أن يتزوج فارس من أختها كاريمان (إنجي كيوان) لأنها تحبه، وأن الحل هو الإيقاع بين فارس وليل من خلال أختها فرح التي تحب فارس ولا تعرف ما بينه وبين أختها ليل.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يعرض على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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