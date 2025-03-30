شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ظل حيطه الحلقة الأخيرة.. هل تنتقم ياسمين صبري من نيقولا معوض وتستعيد ابنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 14، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، الذى يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، قيام "أسامة" نيقولا معوض بالذهاب إلى منزل أهل "زينب" ياسمين صبري، ليفاجئهما، وتنفعل "فاطمة" وفاء عامر بمجرد رؤيته بعدما حرمها من حفيدها كما قام بحبس ابنها.

ولكن "أسامة" طالبهما بالهدوء وطلب منهم أن يمهوله 5 دقائق فقط لكى يوضح لهم بأنه كان ضحية وهم أيضاً لـ "نانسى" مها نصار، بعدما دبرت كل شيء، واتصل "صبري" عزت زين بابنته "زينب" وأخبرها بأن "أسامة" في المنزل، وهو الأمر الذى صدمها، فهل تشهد الحلقة الاخيرة من مسلسل الاميرة ظل حيطه انتقام "زينب" ياسمين صبري من "أسامة" نيقولا معوض وتستعيد ابنها منه.

أبطال مسلسل الأميرة ظل حيطه

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

قصة مسلسل الأميرة ظل حيطه

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025