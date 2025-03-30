شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة الأخيرة.. هل سينتقم مصطفى شعبان بعد اكتشافه أن الطفل ليس ابنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 29 من مسلسل حكيم باشا أحداثًا مفاجأة ومثيرة، حيث اعترفت لومة "يارا قاسم" لحكيم أن الطفل الذي مات ليس ابنه، ولكنه ابن غزل فقط "دينا فؤاد"، واتفقوا أبناء عمه معها أن تخدعه بأن الطفل ابنه، وتأكد حكيم من هذا الكلام من الدكتور خاطر "محمد العمروسي" الذي شاركهم في المخطط واتفق مع طبيب المعمل ليثبت نسب الطفل لحكيم عن طريق تحليل DNA، فبعد معرفته الحقيقة كاملة كيف سيكون انتقام حكيم لكل من خدعوه.

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا

يعرض مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، على قناة cbc في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 12:15 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 3 مساء، كما سيعرض على قناة الحياة في تمام الساعة 9:30 مساء، على أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:30 صباحا، والإعادة الثالثة 1:15 مساء.

قصة مسلسل حكيم باشا

تدور أحداث مسلسل حكيم باشا في إطار صعيدي، حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه في الآثار، ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا وكبيرها حكيم.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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