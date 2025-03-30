شكرا لقرائتكم خبر عن ما مصير رقية العسكري في مسلسل وتقابل حبيب.. هل سيقبض عليها أم ستقتل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستشهد الحلقة الأخير من مسلسل وتقابل حبيب العديد من الأحداث الساحنة، ومن ضمنها المفاجأة التي ينتظرها الملايين ويتمنى تحقيقها هو التشفى فى "روقة "، ولهذا يطرح سؤالاً، وهو ما مصير رقية العسكرى "نيكول سابا" تلك المرأة القوية صاحبة الشخصية المتكبرة والمتغطرسة التي لا يهما إلا نفسها ثم مصلحتها، ولديها استعداد أن تتخلص من أى شخص يقف في طريقها.

فهل سيتم القبض على رقية العسكرى، وسيكشف أمرها في التعاون مع المافيا أم يتم قتلها من إحدى الشخصيات التي تحمل كرهًا لها داخل المسلسل.

نيكول سابا



نيكول سابا

يعرض مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC في تمام الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

تدور أحداث مسلسل وتقابل حبيب حول "ليل" سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها لها والزواج عليها، فتنفصل عنه، وفى نفس الوقت تخوض قصة حب شائكة، فتعيش بعد ذلك في صراعات عاطفية، كما تكتشف العديد من الأسرار عن عائلة طليقها تجعلها تدخل في معركة صعبة.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

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