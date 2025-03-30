شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة الأخيرة.. هل تتزوج ليل من فارس؟ والان مع تفاصيل الخبر

يترقب متابعو مسلسل وتقابل حبيب، عرض الحلقة الـ 30 والأخيرة من العمل مساء اليوم الأحد، لمعرفة نهاية قصة ليل (ياسمين عبد العزيز) وفارس (كريم فهمي) وهل ستنتهى نهاية سعيدة بالزواج أما ستنتصر العوائق والصعوبات أمام الحب خاصة مع تلميحات مؤلف العمل أن النهاية قد تكون على غير ما يتمنونها، وهذا ما ستكشفه الحلقة الأخيرة اليوم.

وشهدت الحلقتان الماضيتان انكشاف علاقة ليل وفارس أمام الجميع، حيث بدأت برقية العسكري (نيكول سابا) التي شكت في وجود علاقة بين ليل وفارس أخبرت زوجها يوسف (خالد سليم) الذى راقبهما وشاهدهما معا وتأكد من الأمر وقرر الانتقام ولكنه يريد التاكد من توقيت بدء هذه العلاقة حيث جعلته رقية يشك ان العلاقة كانت وقت زواجه من ليل.

وعلمت إجلال (أنوشكا) أيضًا بعلاقة فارس وليل بعدما أخبرتها رقية بالأمر ووضعا خطة للتفرقة بينهما باستخدام شقيقتها فرح لتي علمت هى الأخرى بالعلاقة حيث أخبرتها أختها ليل بذلك عندما تأكدت من فرح أنها ليس بينها وبين فارس أي شىء ، في نفش الوقت انكشف الامر أمام حازم (محمود ياسين جونيور) بعدما شاهد فارس يقبل يد ليل في حديقة الفيلا، واكد فارس له رغبته في الزواج من ليل.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 29

وشهدت الحلقة 29 من مسلسل وتقابل حبيب، مقابلة فارس، بفرح حيث عاتبها على تصرفاتها التي شاهدها في مطعم كاريمان (إنجي كيوان) برقصها في حالة سكر، يؤكد أن ما شاهده لم يعجبه تماما لأنها ليست هكذا، لتصدمه وتخبره بأنه ليس لها علاقة بتصرفاتها وترفض أى حديث منه لأن ما شاهده هو السبب فيه.

وأوضحت فرح لفارس، أنها أحبته من سنوات وكتمت في قلبها لأنه كان متزوجا، وتؤكد أنه حارب الدنيا كلها وتمسك بها، وترك عمله في الشركة وتمسك بها هي، وأن كل ما حدث جعلها تتخيل وجود مشاعر منه تجاهها ومثلما هي تحبه هو يبادلها نفس الشعور، ليدافع فارس عن نفسه بأن فرح ترجمت تصرفاته معها بشكل مغاير تماما عما يشعر به، وأنه بالفعل يحبها مثل أخته فقط وأنه لا يتحمل مسؤولية ما وصل لها، لتتأسف فرح لفارس عما بدر منها تجاهه.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يعرض على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025