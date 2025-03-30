شكرا لقرائتكم خبر عن الصداقة كما يجب أن تكون على طريقة عايشة وداليا في مسلسل عايشة الدور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت دنيا سمير غانم و فدوى عابد، خلال مسلسل عايشة الدور، الذى عرض على قناة On، في شخصيات عايشة و داليا الصداقة كما يجب أن تكون و نالت على إعجاب المشاهدين و المواقف بينهما و مساندتهم لبعضهم البعض في المواقف السعيدة و الحزينة، وأنهم ظهر و سند لبعض ولا يفترقا أبدا و عند الزعل يتصالحون على الفور حتى تمنى رواد السوشيال ميديا أن يجدوا صداقة على طريقة عايشة و داليا.

قصة مسلسل عايشة الدور

تناقش النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.

أبطال مسلسل عايشة الدور

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، و أحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

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