شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش تحذر من مخاطر استخدام الميكرويف: الله يديم نعمة الصحة على الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الفنانة نسرين طافش متابعيها، عبر حسابها على إنستجرام، من استخدام "الميكرويف" وتسببه للعديد من الأمراض عند تسخين الأكل فيه.

ونشرت نسرين طافش فيديو يكشف مخاطر استخدامه، عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وكتبت: "الحمد الله الميكرويف لاغيتو تماما من حياتى بس بعرف كتير ناس لسه بيستخدموه للأسف ولسه بيسخنوا فيه علب بلاستيك الله، يديم نعمة الصحة على الجميع".



نسرين طافش



آخر أعمال نسرين طافش



وشاركت نسرين طافش في فيلم الدشاش، بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، محمد جمعة، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيز وتدور أحداثه فى إطار تشويقى أكشن لا يخلو من اللمحات الكوميدية.



أعمال نسرين طافش السابقة



يذكر أن نسرين طافش شاركت فى فيلمين خلال العام الماضى، الأول هو السيستم تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوى وبطولة أحمد الفيشاوى، طارق لطفى، نسرين طافش، بسنت شوقى، محمد على رزق وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم ومحمود البزاوى، والمذيعة الأردنية راندا جبر ودارت أحداث الفيلم في إطار رومانسى لايت.

ثانى الأفلام التى شاركت فيها نسرين طافش خلال العام الماضى 2024، هو "نبقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوى، مى سليم، نسرين طافش، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، طاهر أبو ليلة، يوسف وائل نور، يوسف الأسدى، إبرام سمير، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم، ودارت أحداثه فى اطار اجتماعى شعبى لايت.