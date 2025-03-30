شكرا لقرائتكم خبر عن قطايف.. وش السعد على سامح حسين ومعتز هشام في رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القطايف.. هي واحدة من أشهر الحلويات الشرقية التي ترتبط بشهر رمضان المبارك، وينتظر المصريون دائمًا حلول الشهر الكريم ويقومون بشراء هذه الحلوى، ولكن هذا العام كان لها مذاق آخر، فكانت كلمة سر نجاح الفنان سامح حسين والفنان معتز هشام.

سامح حسين

مع بداية شهر رمضان 2025، انطلق برنامج "قطايف" ليكون أحد المفاجآت الرمضانية، حيث جمع بين الكوميديا الخفيفة والمحتوى التثقيفي في قالب ممتع يناسب جميع الأعمار، وقدم البرنامج الفنان سامح حسين، صاحب الكاريزما الكوميدية، وتلخص هدف برنامج "قطايف" في تقديم محتوى خفيف يجمع بين المعلومات العامة، الحكايات التراثية، والحوارات الطريفة، وهو ما لاقى تفاعلاً كبيرًا من الجمهور المصري ليتصدر التريندات باستمرار.

معتز هشام

شارك الفنان الشاب معتز هشام في مسلسل "ولاد الشمس"، الذي عُرض خلال رمضان 2025، حيث قدّم شخصية "قطايف"، الشاب اليتيم الذي نشأ في دار أيتام ويواجه تحديات الحياة بعد بلوغه السن القانوني للخروج من الدار.، وظهر بشخصية تمزج بين البراءة والطموح جعلها قريبة من قلوب المشاهدين، وأشاد الجمهور بدوره الذى تفاعل معه ومع الشخصية التي قدمها، حيث تأثروا بقصته وتحدياته.

قصة مسلسل ولاد الشمس

ويسلط العمل الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانونى للخروج منها، وهما شخصين مختلفين فى الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان فى صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان فى السرقه لصالحه.

أبطال مسلسل ولاد الشمس

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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