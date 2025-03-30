هذا ماقالته إلهام علي بعد نهاية مسلسل شارع الأعشى

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 مارس 2025 11:58 صباحاً - حرصت الممثلة السعودية إلهام علي على توجيه رسالة شكر لكل المشاركين في مسلسل "شارع الأعشى" الذي انتهت حلقاته أمس السبت، وأيضاً لكل جمهور ومتابعي هذا العمل نظراً لتفاعلهم الكبير مع أحداثه المشوقة متمنية أن تكون نهاية المسلسل قد نالت إعجابهم.

إلهام علي توجه رسالة شكر لنجوم ومتابعي شارع الأعشى

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شاركت النجمة إلهام علي مقطع فيديو قصير عبر حسابها على "إنستغرام" تضمن مشاهد متنوعة من المسلسل والتي ظهرت من خلالها جميعاً، وعلقت بالقول: "انطوت صفحة، شكر كبير لكل العاملين والمشاركين شكراً لكل المحبين والمشجعين عشت معكم اجمل شهر بتفاعلكم ومحبتكم وتعليقاتكم، ومع نهايه وضحى بقول، ياحظ من امه مثل وضحى"، وتابعت: "أحبكم وكل عام وأنتم بخير".

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مسلسل "شارع الأعشى"

" هو مسلسل درامي، تدور أحداثه في منتصف السبعينيات في حارة شعبية، حول ثلاث فتيات، ومحاولاتهن البحث عن الحرية وسط مجتمع محافظ، من تأليف بدرية البشر، ومن بطولة: الفنان تركي اليوسف،، خالد صقر، ريم الحبيب، بدر محسن، عهود السامر، براء عالم، آلاء سالم، طرفة الشريف، لمى عبدالوهاب، مها الغزال، أميرة الشريف، نايف البحر، عبد الرحمن نافع، بالإضافة إلى آخرين.

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