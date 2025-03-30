الملك تشارلز يصدر أول بيان له بعد دخوله المستشفى مؤخراً

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 مارس 2025 11:58 صباحاً - أصدر الملك تشارلز أول بيان له بعد الوعكة الصحية التي مر بها منذ أيام قليلة، قام بمشاركته عبر حسابات السوشيال ميديا للعائلة المالكة، معرباً فيها عن حزنه جرَّاء الزلزال المدمر الذي شهدته ميانمار الذي راح ضحيته أكثر من ألف شخص وآلاف الجرحى.

الملك تشارلز يُظهر دعمه لشعب ميانمار

شارك الحساب الرسمي للعائلة المالكة البريطانية عبر منصة X (تويتر سابقاً) وقصص إنستغرام، يوم أمس السبت 29 مارس، رسالة دعم من الملك تشارلز لشعب ميانمار. وقد جاء هذا البيان بعد يومين فقط من تأكيد قصر باكنغهام دخوله المستشفى بسبب الآثار الجانبية لعلاج السرطان.

بدأ الملك حديثه بالقول إنه والملكة كاميلا شعرا بصدمة وحزن شديدين لسماعهما نبأ الزلزال المدمر في ميانمار، وما نتج عنه من خسائر فادحة في الأرواح وأضرار جسيمة لحقت بالمنازل والمباني وسبل العيش، ناهيك عن تدمير المعابد المقدسة والأديرة وأماكن العبادة الأخرى.

وأكمل رسالته: "أعلم أن شعب ميانمار لا يزال يعاني الكثير من المشقة والمآسي في حياته، ولطالما أعجبتُ بصموده وروحه الاستثنائية. في هذه الأوقات العصيبة والمفجعة، نتقدم أنا وزوجتي بأعمق تعازينا لجميع الذين عانوا من المأساة العميقة لفقدان أحبائهم ومنازلهم وسبل عيشهم الثمينة".

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زلزال ميانمار المدمر

ضرب ميانمار زلزال بقوة 7.7، أسفر عن مقتل 1007 أشخاص، وأُصيب 2389 شخصاً حتى 29 مارس، بينما لا يزال 30 شخصاً على الأقل في عداد المفقودين، وفقاً لما أكده المجلس العسكري للبلاد يوم السبت 29 مارس، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية.

وتبع هذا الزلزال، زلزال ثانٍ بقوة 6.4 درجة بعد 12 دقيقة فقط، وامتد لمسافة 18 كيلومتراً تقريباً جنوب المدينة، وفقاً لتقرير أولي صادر عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

نقل الملك تشارلز إلى المستشفى

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أعلن قصر باكنغهام دخول الملك تشارلز مستشفى عيادة لندن يوم الخميس الماضي 27 مارس بعد معاناته من آثار جانبية مؤقتة كجزء من علاجه الطبي المستمر لـ السرطان.

وكان قد خضع الملك تشارلز لعلاج من السرطان، وبناء على ذلك تطلب فترة قصيرة من المراقبة في المستشفى وفقاً لما جاء ببيان للقصر الملكي، وكان قد صرح المتحدث الرسمي باسم القصر الملكي بأنه تم تأجيل كافة مواعيد الملك تشارلز المسائية، مؤكداً بأنه قد عاد إلى قصر كلارنس هاوس كإجراء احترازي، وبناءً على نصيحة طبية سيتم أيضاً إعادة جدولة جدول أعماله ليوم غد الجمعة.

كما أوضح البيان أن الملك يرغب في إرسال اعتذاره إلى كل من قد شعر بالإزعاج أو بخيبة الأمل نتيجة لقراره تأجيل وإعادة جدولة زياراته.

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