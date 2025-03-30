نور علي توجه رسالة مؤثرة لـ بسام كوسا: لاتتركنا وتروح

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 مارس 2025 11:58 صباحاً - عبرت النجمة نور علي عن حبها وامتنانها الشديد للفنان بسام كوسا، وعن مدى سعادتها أيضاً لمشاركتها معه بطولة مسلسل "البطل" الذي حظى بنسب مشاهدات مرتفعة وقت عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني لهذا العام 2025.

نور علي وبسام كوسا في كواليس مسلسل البطل

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وكشفت نور علي عن مشاعرها الطيبة تجاه الفنان القدير، من خلال رسالة وجهتها له عبر حسابها على "إنستغرام" والتي أرفقت بها صورة تجمعهما من كواليس مسلسل "البطل"، وجاء نصها كالتالي: "عزيزي يوسف مو بس مريم بتحبك كتير كل الوطن العربي بحبك كتير لاتتركنا وتروح".

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مسلسل البطل

تدور قصة مسلسل "البطل"حول رجل يخاطر بنفسه لإنقاذ مراهق من براثن حريق مروّع، ويصبح بطلاً يحظى بإعجاب أهل القرية، لكنه سرعان ما يواجه معركة نفوذ وصراعاً مع بلطجي مخادع وماكر. ويتطرق العمل لموضوع الصراع بين القيم والأخلاق من جهة والنفوذ والسلطة من جهةٍ أخرى، حيث شارك حساب "شاهد" على "إنستغرام" الإعلان الترويجي المشوّق للعمل، وعلّق عليه بالقول: "لحظة المواجهة قد حانت بين القيم والأخلاق وبين النفوذ والسلطة، فلمن ستكون الغلبة؟" ومن خلال إعلان تشويقي آخر جاء التعليق التالي: "في زمن اختلّت فيه القيم والمبادئ... مَن يكون البطل؟ وما هو ثمن البطولة؟"، وقد اختصر هذان التعليقان مضمون العمل الذي تمّ تصويره في قرية الغسّانية بريف اللاذقية حيث ساهمت الطبيعة الخلابة بإضافة عناصر جميلة للعمل.

قصة المسلسل مأخوذة عن فكرة للكاتب المسرحي السوري الراحل ممدوح عدوان بعنوان "زيارة الملكة"، وشارك في تأليفها وفي كتابة السيناريو والحوار الليث حجو والكاتب رامي كوسا ومن إخراج الليث حجو وبطولة بسام كوسا، محمود نصر، نور علي، هيما اسماعيل، نانسي خوري، وسام رضا، خالد شباط، جرجس جبارة، همام رضا، وآخرون.

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