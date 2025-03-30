أحمد العوضي: فهد البطل مسلسل الشارع الأول

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 مارس 2025 11:58 صباحاً - احتفل الفنان أحمد العوضي بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل " فهد البطل"، إذ تصدر العمل الترند مع عرض أولى حلقاته بأحداثه التي يتابعها المشاهدون بشغف.

أحمد العوضي برفقة نجمات مسلسل "فهد البطل"

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فضَّل "" الاحتفال بنجاح المسلسل برفقة نجماته، وهن، كارولين عزمي، ميرنا نور الدين، وأيضاً رحمة محسن والتي قدمت أكثر من أغنية بداخل أحداث المسلسل، ووثق هذه اللحظة السعيدة من خلال صورة نشرها عبر حسابه على "إنستغرام"، معلقاً: "، مسلسل الشارع الأول".

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مسلسل فهد البطل

يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسدشخصية فهد، الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره في القاهرة وبدء حياة جديدة؛ يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل"، إلى جانب أحمد العوضي، كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي وآخرين.

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