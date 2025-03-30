بعد اعتزال محمد سامي.. مي عمر تحسم موقف مشاركتها في موسم مسلسلات رمضان 2026

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 مارس 2025 11:58 صباحاً - حسمت الفنانة مي عمر موقف مشاركتها في موسم مسلسلات رمضان 2026، وذلك بعدما جرى تداول مزاعم طوال الأيام الماضية، حول غيابها عن الساحة الفنية بشكلٍ مؤقت، على خلفية اعتزال زوجها المخرج محمد سامي، الدراما التلفزيونية.

مي عمر تتعاون مع مخرج جديد

الاحتفال بنجاح "إش إش"

نصيحة محمد سامي

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قصة مسلسل إش إش

أكدت مي عمر أنها ستُشارك في موسم مسلسلات رمضان 2026، إذ استقرت على مشروعٍ جديد، ومن المُقرر الإعلان عنه خلال الفترة القليلة المُقبلة، حيث ستتعاون فيه مع مخرج لأول مرة، قائلة عبر حسابها على "انستغرام": "انتظروا قريبًا الإعلان عن مشروعي القادم رمضان 2026، وبوعد الجمهور إن شاء الله هيكون عمل يليق بهم، مثل (إش إش، ونعمة الأفوكاتو ولؤلؤ)، مع مخرج رائع لأول مرة هنشتغل سوا، ومتأكدة إنه هيظهرني بعين جديدة".احتفلتبالنجاح الذي حققته في مسلسل "إش إش"، والتي نافست به في موسم رمضان 2025، كما وجهت رسالة شكر إلى كل صُنّاع العمل، بقولها: "الحمد لله مسلسل (إش إش) يتصدر عدد مشاهدات (شاهد) في مصر والوطن العربي وبقية دول العالم طوال شهر رمضان، بفارق نقاط ضخم عن بقية الأعمال، شكرًا إم بي سي مصر وإم بي سي دراما، وشبكه قنوات إم بي سي وشكرًا شاهد.. شكرًا الجمهور المصري والعربي العظيم.. شكرًا صُنّاع وممثلين".وتابعت: "شكر خاص للداعم الأساسي والأب الروحي أ/ محمد سامي.. شكرًا علي مجهودك يا أكتر إنسان شفته بيتعب في شغله وبيهتم بيه، إتعلمت منك حاجات كتير فادتني وأكتر حاجة إتعلمتها منك واللي دايمًا بتقولها (أقفلي ودنك وانجحي بس وماتسمعيش أي كلام من أي حد، وبعد الهيصة مابيتبقاش غير النجاح)".

يُذكر أن مسلسل "إش إش تدور أحداثه حول قصة حياة راقصة والتي تجسد شخصيتها مي عمر، تسعى للعيش في ظل ظروف صعبة، ومع مرور الوقت، تجد نفسها في مواجهة مع أحد كبار المنطقة الذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري، وهو رجل نافذ يرغب في التقرب من «إش إش»، لكنه يجد نفسه محاصرًا في دوامة من المكائد والمصائب التي تدبرها له.

ويُشارك ببطولة المسلسل كل من مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، انتصار، دينا، طارق النهري، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، عصام السقا، إيهاب فهمي ويأتي المسلسل من تأليف و إخراج محمد سامي.

اعتزال محمد سامي

وكان محمد سامي قد فاجئ جمهوره يوم 20 مارس، اعتزال الدراما التلفزيونية، رغم نجاحاته على مدار السنوات الماضية، قائلًا في بيانٍ نشره عبر صفحته على "فيس بوك": "السنة دي، كانت آخر أعمالي التلفزيونية، واللي فيها بودع المسلسلات، رحلة طويلة حولي 15 سنة، قدمت فيهم كل اللي قدرت عليه لإسعاد الجمهور العربي، وحققت بفضل ربنا نجاحات مع نجوم كتير ومع شركات وقنوات كلها مهمة، وكان دايمًا الجمهور بيشجعني، سواء بردود الأفعال أو بتصويته ليا في الجوائز، و أي نجاح حققته كان بفضل ربنا والجمهور".

وأضاف: "يمكن المقربين ليّا عارفين إني واخد القرار ده من فترة، وهو اعتزال الإخراج التلفزيوني، ولكن كنت بنتهي من التزامات موقعة مع شركات ونجوم والحمد لله انتهيت منها وكان أخرها 2025، معنديش حاجة أكتر أقدر أقدمها في التلفزيون، وخايف من تشبع الجمهور من أسلوبي ومن الوقوع في فخ التكرار ودائرة المتوقع والملل، والوحيد القادر علي الدوام هو الله وحده".

وتابع محمد سامي: "الحمد لله آخر عملين ليّا (إش إش) و(سيد الناس) حققوا نجاح أنا سعيد بيه، كل يوم بلدي العظيمة مصر بتطلع صنّاع جداد موهوبين ومثقفين ويقدروا يقدموا أفضل من اللي قبلهم وهنفضل طول الوقت بنقدم أعمال مصرية يلتف حولها الجمهور العربي، بشكر كل حد ساعدني في الرحلة، وبشكر كل زميل منافسته كانت دافع للتميز، بعتذر عن أي مشهد قدمته أثناء الرحلة ولم يلق استحسان الجمهور أو إعجابهم، في الآخر الفنان دايمًا بيجرب والفنون جنون زي ما بيقولوا".

واستطرد: "ادعولي الفترة الجاية عندي سفر خارج مصر لفترة عامين، بتعلم فيهم حاجة جديدة بدرسها، حاجة كان نفسي أتعلمها من زمان وأجلتها كتير لحد ما لقيت نفسي بكبر وخايف يفوت العمر قبل ما أعمل حاجة نفسي فيها، مقتنع إن الشخص يقدر في أي وقت يقرر يوقف حاجه بيحبها عشان يعمل حاجة تانية بيحبها برضه وعايز يجربها بس محتاج عيلة تسانده علي اتخاذ قراره، كل التوفيق لكل زمايلي، وبحبكم وبشكركم على سنين المنافسة الجميلة اللي عملت أسمائنا كلنا وأتمني لنفسي التوفيق في الخطوة الجديدة".

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