المخرج عمرو سلامة عن فيلم سيكو سيكو: إثبات على ولادة جيل جديد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 مارس 2025 11:58 صباحاً - أشاد المخرج عمرو سلامة بفيلم "سيكو سيكو" الذي يُعرض حالياً في دور السينما ضمن موسم أفلام عيد الفطر، إذ أبدى إعجابه بحبكته الدرامية التي طغى عليها الجانب الكوميدي مما دفعه لتوجيه رسالة شكر لمخرج ومؤلف الفيلم، وأيضاً نجومه الشباب.

وأقُيم العرض الخاص لفيلم "سيكو سيكو" في إحدى المولات التجارية بـ مصر مساء أمس السبت، بحضور صناعه أبطاله وعدد آخر من النجوم الذين حرصوا على التواجد من أجل تهنئة النجوم المشاركين به.

عمرو سلامة: فيلم سيكو سيكو أحلى فيلم كوميدي

وثق المخرج عمرو سلامة رأيه في الفيلم، من خلال منشور كتبه عبر صفحته على فيسبوك جاء كالتالي: "أحلى فيلم كوميدي من سنين شغل عمر المهندس رهيب، كتابة محمد الدباح خطيرة كل حاجة في الفيلم معمولة صح، اثبات دامغ على ولادة جيل جديد من النجوم هيبقوا سوبر ستارز، خصوصا اني متفائل يعمل ايرادات مفاجئة أنا فعلا انبسطت قوي قوي".

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فيلم سيكو سيكو

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر، ويضم الفيلم عدد من النجوم الشباب وهم عصام عمر، طه دسوقي، تارا عماد، ديانا هشام، علي صبحي وآخرين والعمل من تأليف محمد الدباح ومن إخراج عمر المهندس.

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