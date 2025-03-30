حقيقة زواج سمية الخشاب من جديد تخرج إلى العلن

ميرنا وليد - بيروت - علقت الفنانة المصرية سمية الخشاب، على الأخبار التي تحدثت عن دخولها القفص الذهبي مؤخراً من جديد، مؤكدة أنها مجرد شائعات لا صحة لها.



وقالت سمية الخشاب بإحدى الندوات الصحفية: "بيطلعوا عليّ دايمًا إني تزوجت ولكن أنا مش حابة الخطوة دلوقتي وشايفة إني عايشة في المرحلة الملكية".

كما تحدثت سمية الخشاب عن مواصفات الرجل الذي من الممكن أن تكمل معه حياتها، وقالت: "الرجل بالنسبة لي لازم يكون راجل شكلًا وموضوعًا مش وقت الأزمات يسيبني ويمشي، وده اللي المفروض يحصل ولكن قليل لما بنشوف هذه النوعية من الرجال".