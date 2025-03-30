رندة حشمة: "هكذا تتصرف ماغي بو غصن في الكواليس"

ميرنا وليد - بيروت - حققت الممثلة اللبنانية رندة حشمة نجاحا كبيرا في مسلسل "بالدم" الذي يضم الممثلين ماغي بو غصن، جيسي عبدو، بديع أبو شقرا، باسم مغنية، جوليا قصار، ماريلين نعمان، وسام فارس، من تأليف ندين جابر وإنتاج إيغل فيلمز، إخراج فيليب أسمر.
موقع "الفن" التقى بـ رندة حشمة، وقد أجرينا معها مقابلة شيّقة تحدثنا فيها عن أصداء "بالدم"، تحضيراتها للشخصية التي قدمتها فيه، كواليس المسلسل، كما استذكرنا ايضا المسلسل الكوميدي "حماتي وعقلاتي" الذي عرض منذ سنوات.
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