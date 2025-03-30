شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء نبيل يكتب: نيكول سابا نجمة أثبتت موهبتها وقدرتها على تقديم الأدوار المركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدعت النجمة الكبيرة نيكول سابا في تقديم شخصية رقية العسكري خلال أحداث مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز، والذي يعرض خلال الماراثون الرمضاني، ورقية العسكري في المسلسل تعتبر محركاً رئيساً للكثير من الأحداث، كما أنها سبباً أساسياً في معظم ان لم يكن جميع الصراعات التي تحدث في المسلسل.

بعد فترة من الغياب عن الساحة الدرامية الرمضانية، عادت النجمة نيكول سابا بقوة من خلال دورها في مسلسل وتقابل حبيب، حيث نجحت في لفت الأنظار إليها بأداء مميز ومتقن لشخصية رقية العسكري، حيث استطاعت نيكول أن تقدم الشخصية بعمق وإحساس، مما جعلها حديث الجمهور والنقاد خلال الموسم الرمضاني، وهو ما يثبت أن عودتها لم تكن مجرد مشاركة درامية، بل كانت بمثابة تأكيد جديد على موهبتها وقدرتها على تقديم أدوار معقدة ومركبة بحرفية عالية.

رقية العسكري هي تلك المرأة القوية، التي ترى نفسها أهم امرأة في الوجود، لا يمكن كسرها أبدا فلديها من المال والجمال والنفوذ مايجعل لديها تلك الثقة، فهي بالفعل شخصية معقدة، ولعل أضعف شيء في شخصيتها هي حبها ليوسف الذي قام بدوره النجم خالد سليم، ونجحت في أن تتزوجه وتنجب منه طفلاً وبعد أربع سنوات من الزواج قررت أن تبدأ الحرب من زوجته الأولى ليل التي تقوم بدورها النجمة ياسمين عبد العزيز، ولم يهدأ لها بال إلا بعد أن قام يوسف بتطليق ليل وأعلن زواجه من رقية العسكري.

وقد ابدعت نيكول في نقل كل الأحاسيس المعقدة التي تشعر بها رقية العسكري في أداء تمثيلي مبهر تجعلك كمشاهد تكرهها وتشعر أنها امراءة جبارة، فهي على استعداد أن تقوم بأي شيء من أجل تحقيق أهدافها، لذا تعتبر شخصية رقية بلا شك واحدة من أهم شخصيات مسلسل وتقابل حبيب.

حظي أداء نيكول سابا بإشادات واسعة من النقاد والجمهور على حد سواء، أشار البعض إلى أن نيكول كانت "مفاجأة المسلسل"، حيث قدمت الدور "على نار هادئة"، معتمدة على تعبيرات وجهها لإبراز مشاعر الشخصية المعقدة، وهو ما عزز مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الدراما العربية.

أثبتت نيكول سابا قدرتها على التنقل بسلاسة في نقل المشاعر المختلفة وتعبيرات الوجه للجمهور، حيث برعت في دور المرأة الرومانسية ذات الصوت الرقيق والهادئ، وكذلك المرأة القوية "الجبروت" التي تهدد بهدم المعبد وإزالة كل ما يقف أمامها من أجل تحقيق ما تريد، وهو ما جعل الجمهور يتفاعل معها على مواقع التواصل الإجتماعى ووصفها بـ "الممثلة البارعة"، وعلق الكثير على جاذبيتها والكاريزما التي ظهرت بها خلال الدور.

ختاماً.. نيكول سابا مفاجأة موسم رمضان الحالي بأدائها القوي بشخصية رقية العسكري في مسلسل وتقابل حبيب، فوعدتها للدراما المصرية وخاصة في شهر رمضان يعتبر بمثابة بصمة كبيرة لها وإثيات جدارتها وإتقانها في امتلاك أدواتها التمثيلية، بعدما قدمت الشخصية بذكاء وتوزان بين القوة والضعف، فهى ممثلة أظهرت مهاراتها في تقديم شخصية غير تقليدية قدمتها بتميز وإبداع.

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