أفلام لا تفوتوا مشاهدتها في عيد الفطر 2025.. لسهرة عائلية مميزة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 مارس 2025 10:19 صباحاً - دائماً ما ترتبط ذاكرة الجمهور مع عدد من الأعمال الفنية المرتبطة بعيد الفطر المبارك، التي تشاهدها وتتجمع الأسرة من خلالها، خاصةً الأفلام السينمائية، فهناك عدد من الأفلام التي ارتبطت ذاكرة الجمهور من خلالها ببهجة العيد، بل وأصبحت طقساً من طقوس العيد، وعلى الرغم من مشاهدتها مئات المرات، فإن الجمهور لا يملّ من مشاهدتها إطلاقاً، حيث يُفضّل الكثير من العائلات الاستقرار في المنزل ومشاهدة التلفاز في تجمع عائلي، تتخلله التسالي والمأكولات، ولذلك تبحث هذه العائلات عن الأفلام التي يمكنهم مشاهدتها، والمحببة للصغار قبل الكبار.

وسوف ترصد "الخليج 365" عدداً من الأفلام العائلية التي يمكنكم مشاهدتها مع أطفالكم في جو أسري وسهرة عائلية مميزة.

فيلم "الحفيد"

يُعدمن الأفلام المحببة لدى الجميع، والذي يتناول قضايا ومشاكل الأسرة في إطار كوميدي، تدور أحداثه حول أسرة تتكون من سبعة أبناء، ويناقش العمل مشاكل كل ابن منهم؛ مثل نبيلة التي يرفض زوجها اﻹنجاب ويهددها بالانفصال عندما يعلم بحملها، وكذلك مشاكل طلاب الجامعة ما بين الطموح والحب، ويستعرض الفيلم الصعوبات التي يلاقيها الأهل في تحمل أعباء أولادهم.

الفيلم بطولة نور الشريف، ميرفت أمين، منى جبر، عبد المنعم مدبولي، كريمة مختار، محمود عبد العزيز، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالحميد جودة السحار وأحمد عبدالوهاب، وﺇﺧﺮاﺝ عاطف سالم.

فيلم "إمبراطورية ميم"

من أجمل الأفلام التي ناقشت قضايا الأسرة ومشاكلها، وتدور أحداثه حول الأرملة منى "فاتن حمامة" التي تتولى مسؤولية تربية أبنائها الستة بجانب عملها في وزارة التربية والتعليم، ومع نمو الأولاد تزداد مشاكلهم، وتزداد معها أعباء والدتهم في التربية، خاصةً مع وصول أغلبهم لسن المراهقة، فتتوتر العلاقة بينها وبينهم، وفي الوقت نفسه تقع "منى" في حب مع رجل الأعمال أحمد رأفت "أحمد مظهر"، لكنها لا تستسلم لمشاعرها بسهولة؛ بسبب حيرتها بين تفرغها لأبنائها، وتفكيرها في مستقبلها بعد زواجها.

وهو بطولة فاتن حمامة، أحمد مظهر، دولت أبيض، سيف أبو النجا، هشام سليم، أحمد نجيب، حياة قنديل، ليلى حمادة، ومن تأليف إحسان عبد القدوس ونجيب محفوظ، وإخراج حسين كمال.

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فيلم "عريس من جهة أمنية"

من أجمل الأفلام الكوميدية، وتدور أحداثه حول رجل الأعمال "خطاب النجاري" الذي يحاول إبعاد جميع الشباب الذين يتقدمون لخطبة ابنته الوحيدة "حبيبة"، وذلك بسبب تعلقه الشديد بها، حتى يتقدم لخطبة ابنته الضابط "طارق"، الذي سبق له أن أخرج "خطاب" من مأزق في أحد الأقسام، ويحاول خطاب بشتى الطرق إبعاد طارق عن ابنته، فيضع له العراقيل التي ينجح طارق في اجتيازها.

الفيلم من بطولة عادل إمام، لبلبة، شريف منير، حلا شيحة، تأليف يوسف معاطي، وإخراج علي إدريس.

فيلم "همام في أمستردام"

هناك العديد من الأفلام التي لا تقتصر فقط على أنها أفلام عائلية، بل وعُرض من خلال مشاهد بها مظاهر الاحتفال بالعيد، ومن بينهاللنجم محمد هنيدي، حيث ظهر كذلك مشهد في بداية الفيلم يضم مظاهر الاحتفال بالعيد، حيث تضمن المشهد صلاة العيد ووجبة الإفطار وتجمع الأسرة كلها في المنزل، وكذلك تقديم التهنئة، وأيضاً حلق فروة خروف العيد.

وتدور أحداثه حول "همام"، شاب يعاني من الفقر والبطالة، كما يشعر بالحزن بسبب هجران خطيبته له وارتباطها برجل آخر. يقرر الذهاب للإقامة مع خاله في هولندا وتجربة حظه، ويتعرض هناك إلى الكثير من المتاعب، حتى يصل لمرحلة فقدان أمواله وجواز سفره، لكنه لا يجعل كل هذا يثبط من همته، ويكافح ويعمل بجد، حتى يستطيع أن يحقق أحلامه.

الفيلم من بطولة محمد هنيدي، أحمد السقا، أحمد عيد، محمود البزاوي، موناليزا، ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج سعيد حامد.

فيلم "365 يوم سعادة"

من الأفلام الرومانسية التي تحمل طابعاً كوميدياً وتدعو للمحبة والتفاؤل والسعادة، وهو محبب لجميع أفراد الأسرة، تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي، حيث يجسد أحمد عز شخصية شاب يُدعى "هادي"، له علاقات متعددة ويرفض الزواج، حتى تصادفه فتاة رقيقة وهي نسمة (دنيا سمير غانم)، والتي تشغل قلبه ويحاول أن يسعدها.

الفيلم من بطولة أحمد عز، دنيا سمير غانم، صلاح عبد الله، مي كساب، والفيلم من تأليف يوسف معاطي، وإخراج سعيد الماروق.

يمكنكم متابعة في اليوم العالمي للسعادة.. أفلام تدعو للسعادة والتفاؤل

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