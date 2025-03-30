ياسين السقا وابنتا أحمد زاهر.. أشهر أبناء النجوم الذين اقتحموا مجال التمثيل

ياسين أحمد السقا على خطى والده

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ملك وليلى أشهر أبناء النجوم

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رابي عمرو سعد موهبة خاصة

نور النبوي يتألق في السينما والدراما

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مريم أشرف زكي وظهور مميز

يوسف عمر: التألق في كامل العدد++

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 مارس 2025 10:19 صباحاً - اقتحم عدد من أبناء الفنانين مجال الفن خلال الفترة الماضية حتى يسيروا على خطى آبائهم، وكان لافتاً للانتباه أن هؤلاء النجوم الشباب اعتمدوا على أنفسهم لإثبات موهبتهم، وبجانب ذلك اتجهوا للدراسة ليكونوا على دراية كبيرة بتفاصيل العمل في هذا المجال.يعتبرأحمد السقا من أبرز أبناء النجوم الذين دخلوا مجال الفن خلال الفترة الماضية، واستطاع أن يلفت الأنظار لموهبته بالإضافة إلى أنه كثير الشبه بوالده، ولعل أحدث مشاركته كان مسلسل "سيد الناس" مع عمرو سعد والمخرج محمد سامي.واجهبعض الانتقادات خلال عرض هذا العمل وتردد أنه شارك في هذا العمل بعد مساعدة والده، وقال السقا في لقاء مصور إنه لم يكن على دراية بترشيح نجله لهذا العمل إلا قبل بداية التصوير بأسبوع واحد فقط.ملك وليلى أحمد زاهر أصبحا من أشهر النجمات الشابات خلال السنوات الماضية، ومن المعروف أنهن اتجهن لهذا المجال منذ طفولتهن خلال مشاركتهما مع تامر حسني في عدد من الأفلام السينمائية أبرزها عمر وسلمى.وبعد فترة من الغياب استطاعت الشقيقتان أن تتألقا فنياً، وأصبح لكل منهما ستايل خاص في الأدوار التي تقوم بتقديمها للجمهور.رابي عمرو سعد من أشهر أبناء النجوم الذين لمع نجمهم خلال السنوات الماضية، وكانت مشاركته الفنية ظهوره مع والده في مسلسل الأجهر الذي تم عرضه عام 2023، واستطاع أن يؤدي الدور بطريقة مميزة جعلت صناع الفن يتوقعون له مستقبلاً باهراً.استطاعخلال السنوات الماضية أن يثبت موهبته الفنية بعيداً عن شهرة والدة، وبالفعل منذ ظهوره الأول في مسلسل "الاختيار 2" وهو يعيش حالة من النجاح الفني، وفيما بعد اتجه للسينما وتألق في فيلم الحريفة وحقق إيرادات كبيرة، وفيما يخص الدراما فقدم مسلسل 6 شهور الذي مثل بطولته الدرامية الأولى.من أبرز أبناء النجوم الذين اتجهوا للفن خلال السنوات الماضية، وشاركت مع والدتها في عدد من الأعمال الدرامية التي قامت ببطولتها، وأكدت روجينا وأشرف زكي أن ابنتهما تمتلك الموهبة الفنية منذ صغرها، وحرصت على دراسة التمثيل حتى تصقل موهبتها الفنية.الفنان الشابنجل الفنانة لبنى ونس تألق في مجال التمثيل خلال الفترة الماضية، ولمع نجمه في موسم رمضان 2025، وقدم مسلسلي كامل العدد++، وكان له ظهور خاص في مسلسل شباب امرأة مع غادة عبد الرازق.

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