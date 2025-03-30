مسلسل المداح 5 الحلقة 30.. المداح ينتقل إلى المغرب ونهاية تفتح التساؤلات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 مارس 2025 10:19 صباحاً - وصل مسلسل "المداح اسطورة العهد" إلى آخر محطاته بعرض الحلقة 30 والأخيرة والتي كشفت عن العديد من الأحداث المثيرة مع نهاية مفتوحة تثير تساؤلات جديدة حول تقديم حزء سادس، حيث افتُتحت الحلقة بمشهد فلاش باك، يظهر فيه الشيخ جاد الله (حمادة هلال) في البحيرة ويتمكن من دفن الخنجر والصولجان، في محاولةٍ منه لكبح قوى الشر.

صابر يفك رموز البردية

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ينتقل المشهد إلى الحاضر، حيث الشيخ صابر () الذي يتمكن من فك رموز البردية وكشف خريطتها، بينما تُفاجئ مريم العرّافة (مي كساب) الجميع باعتراف صادم بأنها كانت تخدعهم طوال الوقت، في الوقت ذاته، يتراجع حسن (خالد سرحان) عن البث المباشر بعد نصيحة منال (دنيا عبد العزيز)، في حين تطلب زوجة شادي الطلاق بسبب إهماله لها واستغلال مرضها لجذب المشاهدات.

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أما رحاب (هبة مجدي) فتصر على المضي قدمًا مع قوى الظلام، رغم تحذيرات صابر لها. وعند وصوله إلى البحيرة لاستخراج الصولجان، يجد نفسه محاصرًا من قبل بنات إبليس وقوى الشر، التي تهدده بالموت، وفي لحظة حاسمة، يظهر أجداد صابر، وعلى رأسهم الشيخ جاد الله، لمساندته في معركة شرسة انتهت بانتصاره، حيث نجح في فتح البوابة وحبس قوى الشر.

نهاية مفتوحة للمسلسل

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وفى آخر مشاهد الحلقة الأخيرة جاءت المفاجأة، عندما استيقظ الشيطان المحبوس في الوعاء، ليجد صابر نفسه في وسط صحراء شاسعة بجوار سيارة غامضة تقل مجموعة من الأشخاص، ليكتشف أنه انتقل إلى المغرب، تاركًا الجمهور في حالة ترقّب وتساؤل حول مصيره، ليُسدل الستار عن الجزء الخامس من مسلسل المداح بنهاية مفتوحة تفتح التساؤلات حول تقديم موسم سادس.

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"المداح 5 – أسطورة العهد" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويأتي من بطولة: حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، أحمد بدير، هبة مجدي، خالد سرحان، يسرا اللوزي، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن محيي الدين، محمد علي رزق، تامر شلتوت، حسني شتا، صبحي خليل، أحمد ماهر، جوري بكر، دارين حداد، محمد عبد الحافظ، طارق النهري وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف أمين جمال، إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج صادق الصباح.

تدور أحداث مسلسل المداح فى الموسم الخامس والأخير، بعد عودة صابر المداح (حمادة هلال) من الموت، يواصل حروبه ضد الجن، ويضطر لمواجهة بنات إبليس كعدو جديد بأهداف خبيثة، ويسعى بكل عزمه للتغلب عليهم والتخلص من شرورهم كما اعتاد مسبقًا، كما تشهد حياته الشخصية العديد من التطورات المختلفة.

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