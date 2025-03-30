3 خيارات مثالية لإطلالات عيد الفطر.. إنتقي منها ما يناسبك

ميرنا وليد - بيروت - يتزامن عيد الفطر هذا العام مع بدء موسم الربيع، لذا يبدو أن الخيار الأمثل لإطلالتك المميزة ينحصر بـ ثلاث إحتمالات أنيقة ومميزة.

البدلة أو الطقم

تعد البدل الرسمية أو الأطقم من أسهل التنسيقات التي يمكن إعتمادها في الربيع وفي مويم العيد أيضاً.

لذا يمكنك اللجوء للظهور ببدلة بألوان متنوعة، ونقشات مختلفة وقصات وتصاميم متعددة.

يمكن أن تكون مؤلفة من سروال وبلايزر، أو تنورة أو شورت مع قميض وبلايزر.. وإعتماد الألوان الباستيل في الإطلالات يضفي طابع ربيعي مميز.

الجامبسوت

يعد من الخيارات العصرية المطروحة. التصاميم الرائجة عديدة ومتنوعة، منها الكاجوال أو الشيك، أو الستايلش، يمكنك أن تعتمدي الستايل الأقرب لك.

الفساتين

تعد الفساتين من أكثر الخيارات المعتمدة في العيد، خاصة المريحة منها والمنعشة.

وبما أن لعيد هذا العام يتزامن مع موسم الربيعن يمكنك اللجوء إلى الظهور بفستان بنقشة ورود للوك منعش وحيوي.