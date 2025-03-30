ميرنا وليد - بيروت - تم ليلة أمس عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "بالدم" الذي إنتهى بوفاة شخصية "غالية" التي تقدمها الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن.

وعند محاولتها إنقاذ شقيقتها "تمارا" التي تقدم دورها الممثلة اللبنانية جيسي عبدو من يد عصابة التجارة بالأطفال، تصاب "غالية" بطلقة نارية تودي بحياتها، إلا أنها توصي "الدكتور آدم" الذي يقدم دوره الممثل اللبناني سعيد سرحان بالتبرع بكليتها لشقيقتها "حنين" التي تلعب دورها الفنانة اللبنانية ماريلين نعمان.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفيديو الأخير لـ "غالية" معبرين عن حزنهم الكبير برحيل الشخصية.

وكانت ماغي قد تمنت حماية كل النساء من التعنيف، مشيرة إلى أن هناك العديد من الروابط التي تجمع الأشخاص غير "الدم"، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وعلقت بو غصن قائلة :" "ع أمل" نقدر نحمي كل امرأة من التعنيف، ونحكي بصوتها، العلاقات بيناتنا مش بالضرورة تكون بس "بالدم" كمان بالقلب، بالإنسانية، وبالقانون".

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة "غالية" في "بالدم" يتصدر الترند.. حالة حزن بين الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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