التعريف العلمي للمرض الذي أدى إلى وفاة عبد الحليم حافظ

ميرنا وليد - بيروت - لطالما تداول الناس سبب وفاة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ بسبب "داء البلهارسيات"، إلا أن هناك العديد من الأشخاص الذين لا يدركون التعريف العلمي الخاص بهذا المرض، بالإضافة إلى الأسباب التي قد تؤدي إلى إصابة الإنسان به.



داء البلهارسيات هو مرض طفيلي يصيب الناس في الدول النامية، وتتم العدوى بمرض البلهارسيا عند نزول الإنسان إلى مياه الترع الملوثة إن كان (للري أو للاغتسال) الملوثة بالسركاريا، إذ تنجذب إليه عن طريق الحرارة التي تشع من جسم الإنسان، ثم تخترق طبقة الجلد تاركة ذيلها خارج الجسم، ثم تنتقل مع تيار الدم حتى تصل إلى الأوردة الكبدية.

في العديد من الأحيان لا تتم العدوى عن طريق شرب الماء ، حيث أنها تموت بعد وصولها إلى المعدة بفعل العصارات الهاضمة إلا في حالة تمكن "السركاريا" من اختراق الأغشية المبطنة للفم والوصول إلى تيار الدم حينها تحدث الإصابة.

من ناحية أخرى، تختلف أعراض المرض بحسب المراحلة داخل الجسد، عند اختراق الجلد يكون ذلك غير محسوس إلا أن ذلك قد يترافق مع حكة،

وعند إفراز البيض، يكون ذلك أيضاً غير محسوس إلا أنه قد يترافق مع إرتفاع بالحرارة، وعند ترسيب البيض في الكبد يسبب تلفا في أنسجة الكبد دو الشعور بأي عوارض وصولاً إلى مراحل متقدمة مترافقة مع ارتفاع ضغط الدم وتبدأ وظائف الكبد بالتدهور، مترافق مع

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