ميغان ماركل متهمة بـ عدم إحترام الملكة

ميرنا وليد - بيروت - عندما يتعلق الأمر بالبروتوكول الملكي، هناك قائمة طويلة من القواعد التي يجب تذكرها.



يجب على الورثة السفر بشكل منفصل عن الملك. لا ينبغي لأحد أن يمشي أمام الملك، وعند الغداء، يكون المحار دائمًا خارج القائمة، لكن إحدى أكثر القواعد إثارة للدهشة هي تلك المخصصة للنساء، وتتعلق بطريقة جلوسهن.

يُتوقع من أفراد العائلة المالكة الإناث القيام بذلك مع وضع ساقيهن متلاصقتين و/أو متقاطعتين عند الكاحل، وعُرف عن دوقة ساسكس صعوبة تذكر هذه التعليمات، وكثيرًا ما كانت تتقاطع ساقيها غريزيًا.

ظهر مؤخرًا مقطع فيديو لميغان وهي تجلس مع الأمير هاري والملكة الراحلة في حفل توزيع جوائز القادة الشباب في قصر باكنغهام في يونيو 2018، وشوهدت وهي تتقاطع ساقيها عند الركبة قبل أن تصحح وضعها وتميلهما إلى الجانب.

تسبب هذا الخطأ الواضح في آداب السلوك في اتهام معجبي العائلة المالكة لميغان بـ "عدم احترام" الملكة. وكان هذا الحدث من أوائل لقاءات ميغان مع كل من هاري والملكة الراحلة.