شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام عيد الفطر 2025.. قصة فيلم فار بـ7 ترواح قبل طرحه اليوم والان مع تفاصيل الخبر

ينطلق فيلم فار بـ7 ترواح في دور العر ض السينمائى اليوم الأحد الموافق أول أيام عيد الفطر 2025 حيث التحق الفيلم بمنافسات الموسم فى اللحظات الأخيرة، وتقرر انطلاقه بـ 40 نسخة، في دور العرض المصرية وبالتزامن مع صالات السينما بالسعودية والدول العربية.

فيلم فار بـ 7 ترواح تدور قصته في إطار كوميدي، حول سبع قصص مختلفة وبشخصيات متنوعة، ولكن تربطهم جثة غامضة تتنقل بينهم بشكل ساخر، مما يتسبب لهم في الكثير من الفوضى بحياتهم في سبيل التخلص منها، وذلك خلال مواقف ومفارقات كوميدية تواجه جميع الشخصيات.

فيلم فار بـ 7 ترواح يعتمد على البطولة الجماعية وتضم في قائمة أبطاله اكثر من 22 نجما ونجمة، منهم: أحمد فتحى، سليمان عيد، إدوارد، ندي موسى، ويزو، فرح الزاهد، لينا صوفيا، محمد لطفى، محمد رضوان، علاء مرسى، أوتاكا، ابراهيم السمان، شريف حسنى، محمود حافظ، محمد الصاوى، طاهر أبو ليله، مصطفي عنبه، دنيا جمعه والفيلم قصة محمد فتحي وسيناريو وحوار محمد فاروق شيبا واخراج شادي علي وتدور أحداثه في إطار كوميدى.

ويشهد موسم عيد الفطر السينمائى هذا العام عرض أفلام "الصفا الثانوية بنات" بطولة على ربيع، أوس أوس، محمد ثروت، سارة الشامى، وئام مجدى، لينا صوفيا، توانا الجوهرى، اسراء رخا وتأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح، وفيلم "سيكو سيكو" بطولة عصام عمر وطه دسوقى وتارا عماد وديانا هشام وباسم سمرة وخالد الصاوي وتأليف محمد الدباح وإخراج عمرو المهندس.

ويعرض أيضاً فى موسم عيد الفطر السينمائى، فيلم نجوم الساحل بطولة أحمد داش، مايان السيد، علي صبحي، أحمد عبد الحميد، علي السبع، ليلى عز العرب، مالك عماد، تميمة حافظ، ومغني الراب فليكس في أولى تجاربه التمثيلية، والعمل من تأليف محمد جلال وكريم يوسف وإخراج رؤوف السيد.