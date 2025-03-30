شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الشناوى: تمت الاستعانة بمتخصصين كثيرين وما حدش اطلع على الاسكريبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج كريم الشناوي، عن تعاونه مع الهيئات الخاصة لتقديم الدعم لمسلسل لام شمسية، والاستشارات المستمرة مع مؤسسات الأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة، موجهاً الشكر للقائمين على تلك المؤسسات والهيئات.

وقال الشناوي في حديثه لـ"تليفزيون الخليج 365": "كان هناك تعاون مع مؤسسات الأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة، وبشكل جداً الدكتورة مايا مرسي، لأنها من أول الناس الداعمة للمشروع منذ أربع سنوات، وكانت تساعدنا بشكل متواصل، وتم الاستعانة بمتخصصين كثيرين، وما كانش هناك رقيب، وكان لا بد من صناع القرار أن يثقوا فينا لأننا اللى بنعمل دراما، وما حدش اطلع على الاسكريبت وكنا بنطلع المتخصصين مشاهد معينة، وبشوف ان احنا كصناع دراما مش هنجيب رقباء جدد، ولازم لو حد قرر يكون معانا في الشراكة يكون واثق فينا، والتأثير مش هيكمل بدون دعمهم".

وأضاف الشناوي في حديثه: "واكتشفنا أن هناك مجهودا ضخما جدا من المراكز المتخصصة والوزارات والهيئات ومؤسسات الأمم المتحدة وخطوط لنجدة الطفل وعيادات للسيدات، وقد يكون المشروع فرصة لتوعية الناس بأن الأماكن دي موجودة وتعرف توصل لها كويس".



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