شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سليم يحيى حفلاً موسيقيًا بدار الأوبرا.. 11 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الموسيقار عمرو سليم حفلاً موسيقيًا، يوم 11 من شهر أبريل المقبل، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، ويقدم خلال الحفل أشهر مقطوعاته الموسيقية.

جدير بالذكر أن الموسيقار وعازف البيانو عمرو سليم، تأثر منذ طفولته بالموسيقى عندما كان يستمع لعزف جدته على آلة العود، وعندما اكتشف موهبته التحق بالمدرسة الداخلية لرعاية المكفوفين وكان لديه شغف بحصص الموسيقي، وبدأ بالعزف علي آلة الأكورديون، وبعد 5 سنوات اختار آلة البيانو ثم التحق بمعهد ناصر للموسيقي العربية، ومن خلاله شارك في العديد من المسابقات الموسيقية منها: أحسن عازف وهو طالب في الإعدادية وحصل على المركز الأول على الجمهورية.

التحق بجامعة القاهرة، وشارك فى المسابقة على مدار الأربع سنوات الجامعة، وكان رؤساء المسابقة وقت ذاك الموسيقار رفعت جرانة، مدحت عاصم، محمد الموجي، عاطف صدقى، وبعد أن تخرج في الجامعة أنشأ أول فرقة موسيقية خاصة به مكونة من الدكتور عصمت نصار وعاطف إمام وعمرو فؤاد وهشام محمد العربي ابن محمد العربى الرقاق وكانت الفرقة تعمل على إعادة توزيع الأغاني التي تم نسيانها، تم تكريمه في عدة مهرجانات منها الموسيقي العربية عام 2019 ومهرجان القلعة عام 2021.