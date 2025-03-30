شكرا لقرائتكم خبر عن حفل لفرقة عبد الحليم نويرة في دار الأوبرا.. 6 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية يوم 6 شهر أبريل المقبل، حفلاً غنائيًا، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، فى تمام الساعة التاسعة مساء، ومن المقرر أن يحييها عدد من المطربين، وتقدم الفرقة خلالها مجموعة كبيرة من أغنيات الزمن الجميل التى تطرب الجمهور الحاضر.

يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسست فى عام 1967 بقيادة المايسترو عبد الحليم نويرة الذى كان له الفضل فى تأسيسها تحت اسم فرقة الموسيقى العربية، بهدف إحياء التراث الغنائي الأصيل لتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة.

وفرق الموسيقى العربية بالأوبرا التى تشرف عليها الفنانة جيهان مرسى (عبد الحليم نويرة - القومية العربية للموسيقى - التراث ‏للموسيقى العربية - الإنشاد الدينى - أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى)، سلسلتى وهابيات وكلثوميات وحفلات طلاب مركز ‏تنمية المواهب.