شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس كليب مي سليم الجديد "اتعلقت بيه" قبل طرحه أول أيام العيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح الفنانة مى سليم أول أيام العيد أغنيتها الجديدة "اتعلقت بيه" والذي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب فى تركيا على مدار يومين.

أغنية "اتعلقت بيه" تعد أول أغانى مى سليم فى عام 2025، والأغنية من كلمات خالد ڤيرناس، ألحان ياسر نور، توزيع عمرو عبد الفتاح، ماستر ماهر صلاح، وإخراج الكليب زياد خورى، وتنتمى الأغنية لنوعية الأغانى السريعة.



كواليس كليب مى سليم



كواليس كليب مى سليم كواليس كليب مى سليم

كواليس كليب مى سليم

يذكر أن مى سليم طرحت آخر أعمالها الغنائية، "أخينا" فى أغسطس 2024، والأغنية كلمات أحمد عيسى، وألحان مدين، وتوزيع ومكس وماستر أمين نبيل، صولو أورج محمود شاهي، تقول كلمات الأغنية: "كان مستوي الطموحات عالى .. والدنيا حلوة ووردية.. قال إني من النوع الغالي.. قال انه دايب فى عنيا.. وفضل يقول اشعار وكلام.. وأنا في الحاجات ده بدوب يا سلام. ويدوب بخطي معاه لقدام .. التلج ساح وقلب مايا".

يذكر أن مي سليم تتواجد في موسم رمضان الجاري 2025 على محطات الإذاعة من خلال مسلسل هايدى ونوفل ويشاركها في بطولة العمل محمد نشأت، إيناس عز الدين، بمشاركة شروق محمد، دينا وشاحي، أحمد سعد، علي الطيب، إيهاب الزناتي، هبة المهدي، دنيال، وهو من تأليف هشام يحيى، ويذاع على الراديو 9090 يوميا في رمضان الساعة الثالثة والنصف عصرًا.