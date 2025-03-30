شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية الحلقة 14.. نيللى تواجه رباب وتكتشف تحرش جارتها بها فى الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل لام شمسية، الذي يعرض ضمن موسم رمضان 2025، مواجهة بين النجمة أمينة خليل "نيللي" مع النجمة يسرا اللوزي "رباب" بعد أن ذهبت الأولى لمنزل الثانية لتطالبها بالشهادة الحقيقية بعد تذبذب شهادتها في المحكمة.

وسرعان ما انتقلت الأحداث إلى محافظة الإسكندرية، حيث تستمر نيللي في محاولاتها لبيع شقتها القديمة، حيث واجهت نيللي جارتها التي تسكن بجوار منزلها، لتواجهها بواقعة تحرشها بها في طفولتها.

قصة مسلسل لام شمسيةيناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى. أبطال مسلسل لام شمسيةمسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025



انهيار نيللي



رباب



نيللي ف



نيللي في شقتها في اسكندرية