شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية الحلقة 14.. المحكمة تشك فى شهادة رباب وتطلب يوسف للشهادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل لام شمسية، الذي يُعرض ضمن موسم رمضان 2025، تبادل الآراء من قبل أعضاء هيئة المحكمة برئاسة النجم كمال أبو رية، حيث شك أحد الأعضاء في شهادة يسرا اللوزي "رباب" وتذبذبها في الشهادة، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى ويطلب الطفل يوسف للشهادة ضد وسام.

قصة مسلسل لام شمسيةيناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى. أبطال مسلسل لام شمسيةمسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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هيئة المحكمة



وسام داخل القفص



وسام في القفص