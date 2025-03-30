شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل لام شمسية تُعرض بعنوان "الساعة".. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل لام شمسية، الذي يذاع ضمن الموسم الرمضاني 2025، بعنوان "الساعة"، بالإضافة إلى رسالة توعوية من القائمين على المسلسل بضرورة الإشراف العائلي لمشاهدة تلك الحلقات، وحذر القائمون على المسلسل من أنه في حال الشعور بأي انزعاج يرجى طلب المساعدة من شخص موثوق أو متخصص في الصحة النفسية.

قصة مسلسل لام شمسيةيناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى. أبطال مسلسل لام شمسيةمسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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