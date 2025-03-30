شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية الحلقة 14.. إعادة فتح القضية ضد وسام الطفل يوسف يشهد في النيابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل لام شمسية، الذي يعرض ضمن موسم رمضان 2025، إعادة فتح القضية التي حررتها أمينة خليل "نيللي" ضد محمد شاهين "وسام الالفي" والتي اتهمته فيها بهتك عرض الطفل يوسف "على البيلي"، وسرعان ما تطورت الاحداث وشهد الطفل يوسف ضد وسام الالفي واعترف في النيابة بتحرشه من قبل وسام.

وانتقلت الاحداث إلى وصول وسام الى مقر النيابة لتواجهه النيابة بكل التهم، لينفي الواقعة ويتهم نيللي بأنها غير تعانى من أزمة نفسية ليستغل واقعة طردها من المدرسة لتشويه سمعتها في النيابة.

قصة مسلسل لام شمسيةيناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى. أبطال مسلسل لام شمسيةمسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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نيللي والطفل يوسف



نيللي والمحامية