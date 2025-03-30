شكرا لقرائتكم خبر عن صناع "الصفا ثانوية بنات" يحتفلون بطرح الفيلم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

احتفل منذ قليل المنتج أحمد السبكي وصناع فيلم "الصفا ثانوية بنات" بالعرض الخاص للفيلم، وذلك داخل إحدى دور السينما بمدينة 6 أكتوبر، وسط حضور العديد من نجوم الفن والمجتمع.

وقد حضر من أبطال العمل علي ربيع ووئام مجدي ولينا صوفيا وأوس أوس والمنتج كريم السبكي وإسراء رخا وتوانا الجوهري ومخرج الفيلم عمرو صلاح، ومؤلفا العمل وليد أبو المجد وأمين جمال، وغيرهما العديد من صناع العمل ونجوم الفن والمشاهير.

كما قد احتفل صناع العمل بعيد ميلاد الفنان "علي ربيع" وسط أجواء من الفرح والبهجة والتقاط الصور التذكارية معه.

فيلم الصفا ثانوية بنات يشارك فى بطولته إلى جانب على ربيع كل من: أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، سارة الشامي وئام مجدي، إسماعيل فرغلي، جيسكا حسام، لينا صفويا وعدد آخر من الممثلات الشباب، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح وتدور أحداثه في إطار كوميدى ويجسد على ربيع في احداثه شاب صعيدى يحضر الى القاهرة يتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

وقدم على ربيع آخر أعماله فى السينما، فيلم "عالماشى" الذى تم عرضه فى موسم عيد الفطر السينمائى الماضى، وشارك في بطولته كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبد الله، انتصار، عبد الله مشرف، أحمد فهيم، ريم رأفت وضيف الشرف مصطفى غريب، والفيلم من تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامي، وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري.

فيلم "عالماشى" دارت أحداثه حول هادي هادي عبد الهادي (علي ربيع) الشاب الكسول الذي يبلغ من العمر ثلاثين عاما ويعيش مع والده، وتنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يُشخَّص بحالة نادرة تستلزم منه الحركة المستمرة لتجنُّب جلطات الدم القاتلة، فيبدأ رحلة كوميدية من المشي الدائم، وفي رحلته يقابل آية سماحة التي تساعده، وتحدث بينهما قصة حب مليئة بالمفارقات الكوميدية.



صناع فيلم "الصفا ثانوية بنات" يحتلفون بطرح الفيلم



صناع فيلم "الصفا ثانوية بنات" يحتلفون بطرح الفيلم



صناع فيلم "الصفا ثانوية بنات" يحتلفون بطرح الفيلم



صناع فيلم "الصفا ثانوية بنات" يحتلفون بطرح الفيلم



صناع فيلم "الصفا ثانوية بنات" يحتلفون بطرح الفيلم



صناع فيلم "الصفا ثانوية بنات" يحتلفون بطرح الفيلم