شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الغاوي الحلقة 14.. الخواجة ينصب فخا لشمس بسبب الألماس والحمام كلمة السر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الحلقة 14 من مسلسل الغاوي بطولة النجم أحمد مكي، والذى يُعرض على قناة on من إخراج ماندو العدل، وإنتاج سينرجى، أحداثا مثيرة، حيث نصب الخواجة فخاً لشمس عن طريق خبير الألماس، إذ راح غريب – كريم عبد الخالق إلى الخبير وأبلغه أنه يتصل بشمس ويطلب منه شراء الألماس، حتى يتمكن الخواجة من الوقوع به، ولكن شمس وهو ذاهب له في الطريق ومعه الألماس وجد رجال الخواجة في الطريق، ليعلم أنه وقع في كمين، ليفتح الصندوق ويطير الحمام بداخل الصندوق، حيث إن الحمام مربوط به الألماس وذهب إلى مطروح إلى أبو نوح – أحمد بدير.

تدور أحداث مسلسل الغاوي فى إطار شعبى حول شمس العدوى أحد أخطر البلطجية، يفقد زوجته بصورة مأساوية ويتعرض لظلم شديد، فيقرر تغيير نمط حياته الإجرامى والاهتمام بتربية ابنه بطرق شريفة، فيبدأ فى مواجهة العديد من التحديات والصعوبات فى سبيل تحقيق ذلك، وتجعله يتحول إلى بطل شعبى فى نظر أهله وأبناء منطقته الشعبية.

أبطال مسلسل الغاوي

مسلسل الغاوى ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة.



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