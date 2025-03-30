شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية الحلقة 14.. نيللي تسافر إسكندرية لبيع شقتها وتسترجع ذكرياتها المؤلمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل لام شمسية، الذي يعرض ضمن موسم رمضان 2025، سفر النجمة أمينة خليل "نيللي" إلى الإسكندرية لمحاولة بيع شقتها القديمة لمساعدتها في تخطي ازمة القضايا وتكاليفها، وسرعان ما راودتها احلامها الغامضة والمؤلمة التي كانت تراودها من أول المسلسل والتي اتضح فيما بعد تعرضها للعنف الجسدي في طفولتها.

قصة مسلسل لام شمسيةيناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى. أبطال مسلسل لام شمسيةمسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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أمينة خليل تصل الاسكندرية



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