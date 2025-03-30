شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 29.. أحمد فهيم يفكر فى قتل الشيخ رضوان ورياض الخولى يعترض والان مع تفاصيل الخبر

بعدما علم غراب "أحمد فهيم" أن الطفل الذي مات ليس ابن حكيم "مصطفى شعبان"، وذلك خلال أحداث الحلقة 29 من مسلسل حكيم باشا، للنجم مصطفى شعبان، فقرر أن يقتل الشيخ رضوان "أحمد صادق" أبو حكيم، حتى يحرق قلبه عليه، ولكن واصل "رياض الخولي" اعترض وهدده بأنه لو نفذ ذلك سينتقم منه، لأن رضوان بالنسبة له هو الشخص الصالح الوحيد في نجع الباشا، فقرر أن ينتقم من حكيم ويقتله بعدما أن يخرج الأموال من المغارة.

شهدت الحلقة 29 من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، أحداثا عديدة، حيث دخلت حيث دخلت برنسة "سهر الصايغ" على غزل "دينا فؤاد" لتخبرها أن حكيم قد علم بخطتهما، ولكن وجدتها تتحدث للعبة وكأنها ابنها، فعلمت أنها فقدت عقلها، وتذكرت برنسة الاتفاق الذي دار بينهما بأن توهم حكيم أن الولد الذي وضعته هو ابنه وأخذت من أبناء عمه مقابل كذبتها مليون جنيه.

وكشفت الحلقة 29 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، ذهاب حكيم للدكتور خاطر "محمد العمروسي" بعدما عرف خيانته له، واعترف خاطر أن كل ذلك قد دبره له أبناء عمه، لأنهم رأوا أن الحل في توزيع الورث أن يظهر ابن لحكيم حتى يدفعوا أبوهم بتوزيع الورث، وقد ذهب خاطر لطبيب صديقه واتفق معه أن يقول اه الول ابن حكيم، فرفع حكيم المسدس على خاطر ولكنه اوقفه صوت عربية الشرطة.

كما كشفت الحلقة 29 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، ذهاب لومة "يارا قاسم" للمستشفى لزيارة حكيم "مصطفى شعبان" وعندما وصلت طلبت من الجميع أن يخرج من الحجرة لأنها تريد التحدث لحكيم في أمر مهم، وحينها كشفت لحكيم أن الطفل الذي مات ليس ابنه ولكنه ابن غزل "دينا فؤاد" من رجل آخر، وهذا ما سمعته أثناء اعتراف حزينة "ماجدة منير" لبرنسة "سهر الصايغ" بأنها سمعتهم، وهنا دخلت حزينة عليهم وعندما سألها حكيم اعترفت له أن هذا الكلام حقيقي.

وشهدت الحلقة 29 من مسلسل حكيم باشا أيضا سقوط حكيم باشا بعدما سمع أن هناك حرسا استولوا على القصر وطردوا رجاله، فقام مسرعا، ولكن سقط على باب منزله والده، وقاموا بنقله إلى المستشفى، وعندما علم أبناء عمه برنسة وسليم وبحر، فرحوا فرحاً شديدا، ولكن عندما علمت لومة "يارا قاسم" خرجت من القصر مسرعة لتزوره في المستشفي.

أبطال مسلسل حكيم باشا



مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل إلى تجارة الآثار.

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